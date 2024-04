In duecento all’Open day della Liuc. Genitori e figli in aula sulla formazione

Genitori e figli seduti fianco a fianco in aula, oppure insieme davanti allo schermo del pc, a seguire la diretta streaming. Sono state circa duecento le persone in presenza e un centinaio quelle collegate a distanza che hanno partecipato dell’open day Liuc, svoltosi sabato mattina. Open day che si svolgono da una decina d’anni e che puntano alla condivisione fra generazioni degli scenari formativi. L’incontro, nello specifico, si proponeva di illustrare alle famiglie i corsi di laurea triennale in Economia e management e Ingegneria gestionale, gli sbocchi occupazionali, ma anche i servizi garantiti dall’Università Cattaneo agli studenti (in particolare biblioteca, relazioni internazionali e career service). Il saluto introduttivo è spettato al Rettore, Federico Visconti. Quindi è seguita l’illustrazione dei corsi di laurea in Ingegneria gestionale ed Economia e management, curata rispettivamente dai professori Fabrizio Dallari e Andrea Venegoni. "Insegniamo competenze per risolvere qualsiasi tipo di problema, con sbocchi professionali in piccole e medie imprese, grandi aziende, multinazionali, aziende di servizi" - hanno sottilineato i docenti - E chi esce dalla magistrale di Ingegneria gestionale ha già un lavoro prima ancora di laurearsi, senza quasi mai passare dal servizio di "career service" della Liuc. Il nostro obiettivo è seguire bene gli studenti. Cosa consentita dai "piccoli" numeri dell’Ateneo, dalla disponibilità dei docenti, da una didattica esperienziale e innovativa e dai servizi a disposizione degli studenti. Tramite la biblioteca si accede ad articoli e banche dati, risorse fondamentali per i nostri allievi ai quali viene insegnato a saper usare le fonti informative. Molti esami presuppongono infatti attività di ricerca, ma la capacità di cercare fonti informative è fondamentale non solo per lo studio ma anche, un domani, per il mondo del lavoro. Proprio il confronto con il mondo del lavoro è un asset principe alla Liuc: basti anche solo pensare ai tirocini obbligatori per gli studenti, già dalla triennale, per un contatto concreto con il mondo delle imprese". Altri temi trattati la personalizzazione del piano di studi e l’offerta di campus e chance per studiare all’estero.

Silvia Vignati