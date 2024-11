Il vento spazza tutta la provincia. E ora si attende anche la neve

Era annunciato e ieri, rispettando le previsioni, un forte vento ha spazzato il Varesotto, da nord a sud della provincia. Già in mattinata le prime folate che si sono via via intensificate tanto che, secondo i dati delle centraline del Centro geofisico Prealpino, hanno toccato i 60 chilometri orari a Varese e sfiorato i cento al Campo dei Fiori. Inevitabile qualche disagio, in alcuni casi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, soprattutto per operazioni di messa in sicurezza e tagli di rami e alberi pericolanti, la cui stabilità era stata compromessa dalle raffiche e dunque rischiavano di cadere sulle strade, ostacolando la circolazione. Le squadre sono state impegnate soprattutto a Sumirago, Brebbia e Buguggiate. Nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, gli operatori del Comando varesino sono intervenuti per un incendio, coinvolte tre auto, parcheggiate in via Parini. Secondo quanto ricostruito, alcune sterpaglie hanno preso fuoco e le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate fino alle tre vetture in sosta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con un’autopompa, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento, oltre alle pattuglie della polizia locale e dei carabinieri. Per consentire le operazioni la strada è stata chiusa al traffico, fortunatamente non ci sono stati feriti.

Attenzione ora rivolta alla situazione meteorologica di oggi: le previsioni indicano possibili nevicate a bassa quota. Il Comune di Varese ieri ha diffuso una nota per ricordare che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo delle gomme da neve o delle catene a bordo del proprio veicolo, raccomandando prudenza in caso di nevicate e cattivo tempo. Già ieri polizia locale era impegnata nel controllo del rispetto della normativa per la sicurezza stradale in inverno. E oggi, annunciata la neve, i controlli continueranno.