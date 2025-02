Il taser agli agenti: sì della commissione

Primo sì in commissione Sicurezza da parte del centrodestra per introdurre il taser, la pistola a impulsi elettrici. L’altra sera l’approvazione della mozione della Lega, con un emendamento di Fratelli d’Italia che prevede anche altri strumenti, come il bolawrap, lo spara lacci. Prima della votazione, il comandante della polizia locale Stefano Lanna ha spiegato l’utilizzo dei dispositivi ch saranno forniti agli agenti dopo adeguata formazione.

Soddisfazione ha espresso Isabella Tovaglieri, eurodeputata e consigliere comunale della Lega che per prima ha proposto il Taser per gli agenti. "Questo strumento, che sarà a breve a disposizione della nostra polizia locale, contribuirà efficacemente a gestire le situazioni più critiche, rendendo la nostra città più sicura", ha commentato Tovaglieri. Il prossimo passaggio sarà il consiglio comunale. Ros.For.