Il sogno di Roberto a Nerviano: trasformare la sua supercar in un modellino Hotwheels

Una Chevy Vega del 1972 rappresenterà l’Italia alla competizione Hotwheels Legends, nel 2024 negli States. Babayaga, questo il nome che il suo proprietario Roberto Bonasso ha voluto darle, ha vinto la competizione italiana promossa da Hotwheels che apre le porte a un sogno.

La finale italiana si è tenuta a Milano in ottobre durante Sneakerness, il più grande evento dedicato alla street culture. Spiega Bonasso: "A breve ci comunicheranno quando partiremo alla volta degli Usa per la finalissima 2023 e se dovessimo vincere anche lì faranno il modellino in serie di Babayaga by Hotwheel.

L’Hot Wheels Legends Tour è l’evento annuale dedicato alla ricerca del design delle prossime Hot Wheels, in cui migliaia di appassionati di automobili provenienti da tutto il mondo si sfidano, iscrivendo l’auto che hanno personalizzato, per vincere l’ambito premio finale: vederla trasformata in una vera macchinina pressofusa Hot Wheels in scala 1:64 venduta in tutto il mondo. Hot Wheels è l’iconico brand leader nella categoria dei veicoli giocattolo creato nel 1968 da Mattel. Negli scorsi mesi il lancio della tappa italiana del concorso internazionale ha aperto le candidature. Roberto Bonasso, meccanico di origine ligure trapiantato nel Milanese, ha iscritto la sua Vega del 1972, conquistando il gradimento del pubblico italiano.

Il tour, fondato nel 2018 per celebrare il 50° anniversario del brand, è diventato un appuntamento imperdibile che si è diffuso in più di 18 Paesi attraverso eventi dal vivo e virtuali. Questa competizione annuale, unica nel suo genere, offre a chi ha customizzato la propria automobile un’opportunità unica per portare le proprie creazioni fuori dal garage e farle conoscere al mondo intero. Babayaga rappresenta il modello di auto customizzata che meglio rispetta i criteri di autenticità, creatività e “garage spirit“.

Ch.S.