Il riscaldamento non funziona. Lezioni sospese all’Istituto Falcone

Ieri mattina niente lezioni per gli studenti dell’Istituto superiore Giovanni Falcone di Gallarate: tutti a casa, le aule erano al freddo per un problema al sistema di riscaldamento. La sospensione delle attività si è resa necessaria per consentire le operazioni di ripristino del normale funzionamento dell’impianto, in una breve nota sul sito l’istituto ha comunicato che nel pomeriggio si sarebbero svolti regolarmente gli scrutini, assicurati anche i corsi serali. Il guasto ha costretto però gli studenti a saltare gli appuntamenti in programma della Settimana della sicurezza, sesta edizione dell’iniziativa, inaugurata venerdì e che si concluderà sabato. Un progetto importante grazie al quale vengono proposti incontri di approfondimento con associazioni di volontariato, protezione civile, esperti e forze dell’ordine su temi quali la sicurezza sulla strada e in qualsiasi ambito, la tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti sociali, l’utilizzo dei defibrillatori. R.F.