Il radiologo indagato: "sarà sospeso"

Sarà sospeso il tecnico radiologo dell’ospedale di Gallarate indagato a piede libero per violenza sessuale nei confronti di almeno tre pazienti. Dalle indagini della Polizia di Gallarate coordinata dalla Procura di Busto Arsizio sarebbe emerso che il professionista avrebbe indotto le pazienti, una ventina quelle ascoltate, a denudarsi e in alcuni casi toccandole nelle parti intime. Dal suo telefono gli inquirenti hanno recuperato due foto di pazienti nude che il professionista aveva cancellato. Sulla vicenda la direzione medica ospedaliera di Gallarate, ha spiegato in una nota che "non appena preso atto delle accuse rivolte al tecnico, aveva già da tempo segnalato l’episodio in Procura, fornendo le generalità dello stesso tecnico e tutte le informazioni richieste dalla Magistratura". Continua "Aveva già a suo tempo avviato un procedimento disciplinare, momentaneamente sospeso" in attesa che la Magistratura accertasse la eventuale veridicità dei fatti, peraltro sempre negati dall’indagato. Conclude la nota "alla luce della decisione presa dalla Procura, Asst Valle Olona riprenderà il provvedimento disciplinare nei confronti del tecnico, declinando nel brevissimo tempo i severi provvedimenti disciplinari necessari".