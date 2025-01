Il questore chiude un bar del centro per un mese

La polizia di Stato di Varese, in collaborazione con la Compagnia dei carabinieri, ha notificato al titolare di un bar del centro il provvedimento di chiusura per 30 giorni, disposto dal Questore. La misura è stata adottata a seguito di una violenta rissa avvenuta nei giorni scorsi all’interno del locale, che ha coinvolto numerosi avventori di origine straniera. L’intervento dei militari ha permesso di riportare la situazione sotto controllo, ma nelle vicinanze sono stati trovati tre individui feriti, presumibilmente a causa del lancio di bottiglie di vetro.

Negli ultimi mesi, il bar era già stato oggetto di frequenti controlli da parte delle forze dell’ordine, che avevano rilevato la presenza di clienti molesti, spesso in stato di ebbrezza, e persone con precedenti penali.

Lo scorso febbraio, il locale era stato chiuso per 30 giorni per gravi turbative dell’ordine pubblico. Il Questore Carlo Mazza ha così disposto una nuova sospensione di un mese della licenza, per tutelare la sicurezza pubblica e l’ordine cittadino.