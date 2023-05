Il primo cittadino: "Con la rotonda traffico veloce e in sicurezza"

Piazza Manzoni riaperta al traffico. Sono terminati i lavori cominciati a marzo per realizzare la rotatoria definitiva dopo la sperimentazione con quella provvisoria. La rotonda regola la viabilità all’incrocio tra la piazza, via Quintino Sella e piazza San Michele. "Il traffico scorre veloce e in sicurezza – spiega il sindaco Emanuele Antonelli (nella foto) – oltre all’impatto positivo sui tempi di spostamento e sulla viabilità, in una zona centrale e attrattiva dove la densità di attività e di abitazioni è alta, l’opera consente anche di limitare l’emissione dei gas di scarico". Niente più code come in precedenza con il semaforo. L’opera è costata 250mila euro ed è stata finanziata interamente dalla Regione con i contributi per la sicurezza stradale. Ora l’attenzione è rivolta al Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) in fase di definizione: Amministrazione comunale e assessorato alla Mobilità di Salvatore Loschiavo hanno puntato sul coinvolgimento dei cittadini con incontri nei quartieri, l’ultimo l’altra sera ai Molini Marzoli.

R.F.