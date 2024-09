Il pioniere del ciclismo. Una serata con i campioni nel segno di Luigi Ganna

Nato a Induno Olona nel 1883, fu il primo vincitore del Giro d’Italia nell’edizione inaugurale del 1909. La storia di Luigi Ganna è al centro dell’evento in programma per questa sera a Varese. Alle 21 in Sala Montanari sarà il volto di Sky Federico Buffa a raccontare le gesta del leggendario campione di ciclismo, capace di conquistare anche una Milano-Sanremo. Al termine della sua carriera Ganna si dedicò alla gestione di una fabbrica di biciclette in viale Belforte, contribuendo allo sviluppo tecnico del ciclismo. Alla serata attesi rappresentanti delle istituzioni e stelle delle due ruote come il campione olimpico e del mondo su pista Silvio Martinello.

Saranno presenti anche corridori varesini che hanno fatto la storia del ciclismo professionistico, portando avanti l’eredità di Ganna. A dialogare con Federico Buffa saranno altri giornalisti sportivi, mentre la conduzione sarà a cura di Alice Mometti. L’organizzazione è curata da Stefania Bardelli, con il supporto dell’Associazione Tre Valli Varesine Aps e la collaborazione della Società Ciclistica Alfredo Binda. Tra le attrazioni della serata ci sarà anche il Trofeo Senza Fine di Ganna, uno dei 37 esemplari al mondo, recentemente consegnato ai nipoti del ciclista durante l’ultimo Giro d’Italia.

Ci sarà anche musica dal vivo con il Musaico Duo, composto da Tommaso Losito al violoncello e Fabio De Bortoli al pianoforte, che accoglieranno gli ospiti in Sala Montanari. L’evento fa parte del Binda Cycling Festival, patrocinato da Regione Lombardia, Coni, Federciclismo, Provincia di Varese, Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese e Confindustria Varese. Una manifestazione che fa il suo esordio proprio quest’anno con un ricco calendario di appuntamenti, a partire dalle mostre. Tre quelle inaugurate nelle ultime settimane: a Varese la Sala Veratti ospita fino al 13 ottobre le maglie dei campioni del mondo di ciclismo, a Milano è la Tre Valli Varesine protagonista in un’esposizione aperta fino al 26 settembre a Palazzo Lombardia, mentre al Museo del Ghisallo a Magreglio sono proprio i campioni del ciclismo varesino d’epoca, tra cui lo stesso Ganna, il cuore di una mostra di cimeli e immagini d’epoca.