Il parco affidato alla Pro loco. Via alla PrimaVeraFesta

La Pro Loco gestirà gli spazi del parco comunale di via Roma. La novità nella convenzione stipulata fra l’amministrazione comunale e la Pro Loco. "Questa convenzione, oltre ad affermare la collaborazione e la sinergia tra l’ente e l’associazione, permetterà di avvantaggiare la socializzazione nella nostra comunità, attraverso il nutrito programma di eventi che la Pro Loco proporrà, anche in collaborazione con tutte le associazioni del paese" spiega l’amministrazione comunale. "Vogliamo valorizzare la scelta dell’amministrazione di aver riqualificato gli spazi nel parco di via Roma, frequentato da molte persone di diverse fasce d’età in tutti i periodi dell’anno". La prima iniziativa sarà la programmazioen della PrimaVeraFesta, la festa di apertura del parco, da poco riqualificato non solo esteticamente, ma soprattutto con la messa in sicurezza di tutta l’area, con nuove attrezzature e nuovi percorsi idonei ad accogliere persone di qualsiasi età e con disabilità.

I vecchi percorsi in masselli autobloccanti sono stati demoliti e sostituiti da nuovi, realizzati con una pavimentazione ecologica che garantisce l’accessibilità alle diverse zone del parco e si inserisce nel contesto paesaggistico, grazie al colore che ricorda la terra battuta. Ch.S.