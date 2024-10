Il mondo della sanità: studenti alla scoperta dei percorsi formativi

La scorsa settimana erano state quattro le giornate di orientamento, con il Salone dei Mestieri e delle Professioni alle Ville Ponti dedicato agli alunni di terza media. Ieri ha fatto seguito un "Fuori Salone" ospitato negli spazi della Provincia di Varese a Villa Recalcati. Destinatari questa volta gli studenti di quarta e quinta superiore interessati a scoprire proposte formative e sbocchi lavorativi in ambito sanitario. Il focus era infatti sui percorsi di studio e le opportunità di carriera nel settore salute. Nutrita la presenza di ragazzi: in 600 circa hanno preso parte all’appuntamento, nato dalla sinergia tra Provincia di Varese, Camera di Commercio e Ufficio scolastico territoriale, in collaborazione con l’Università dell’Insubria e gli Ordini delle professioni sanitarie. Dopo i saluti delle autorità è iniziata l’attività dei desk, dedicati ai diversi percorsi di laurea. Qui i ragazzi hanno potuto conoscere l’offerta del territorio, da Fisioterapia a Medicina fino a Infermieristica e Igiene dentale, solo per fare qualche esempio. Ma è stata un’occasione utile anche per docenti, orientatori e genitori, che hanno seguito un seminario che si è svolto nel pomeriggio.

Lorenzo Crespi