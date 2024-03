Il luminare della gastroenterologia illustra in città la sua metodica

Il professor Naohisa Yahagi sarà in città in aprile. Noto in tutto il mondo per il suo contributo pionieristico nel campo della Gastroenterologia, visiterà la Divisione di Gastroenterologia dell’Azienda socio sanitaria territoriale dell’Ovest Milanese. Qui verrà accolto dal direttore, dottor Pietro Gambitta. Yahagi, professore di Medicina e Direttore della Divisione di Ricerca e Sviluppo per trattamenti minimamente invasivi presso il Cancer Center della Keio University di Tokyo, è celebre per aver sviluppato la dissezione endoscopica sottomucosa (ESD), una tecnica all’avanguardia che offre un’alternativa meno invasiva alla chirurgia tradizionale per il trattamento delle neoplasie precoci del tratto gastroenterico. L’aspetto innovativo della metodica è rappresentato dalla possibilità di resecare le neoplasie precoci benigne e maligne del tratto gastroenterico con la stessa efficacia e radicalità dell’intervento chirurgico, evitando in tal modo la demolizione dell’organo e offrendo al paziente una migliore qualità di vita post-operatoria. La ESD riduce i tempi di degenza, il dolore, la formazione di aderenze post operatorie e non ha impatto estetico.

"La visita di questo illustre ospite rappresenta una grande occasione per i medici gastroenterologi dell’Asst di Legnano, che potranno beneficiare dell’esperienza e della conoscenza del professor Yahagi e la sua presenza è vista come un’opportunità di crescita e di miglioramento nella gestione dei pazienti affetti da patologie gastroenteriche oncologiche nella nostra regione" si legge in una nota. Il professor Yahagi sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Malinverni, il 10 aprile, dalle 19.30. Seguirà un rinfresco in Villa Jucker. Silvia Vignati