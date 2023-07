Il giallo dei black-out: colpa di una cabina a Gerenzano

Risolto in paese il giallo dei problemi alla linea elettrica sulla rete di distribuzione in paese. Una cabina di media distribuzione da 15.000 Volt a Gerenzano è la causa delle tante interruzioni di energia elettrica registrate nello scorso fine settimana a Rescaldina. In un primo tempo Enel aveva puntato su un guasto rilevato e risolto in via Castellanza, ma poi si è capita la causa reale degli sbalzi. Il comune ha sottolineato che "quando non si ravvisano cause collegate e riconducibili all’impianto di illuminazione pubblica, il comune non può in alcun modo intervenire con risorse proprie né chiedere la risoluzione dei guasti all’azienda manutentrice degli impianti pubblici. L’unico operatore competente e autorizzato è E-Distribuzione, ente erogatore di energia elettrica. In caso di guasti e interruzioni, le segnalazionvanno inoltrate a E- Distribuzione. Se manca la corrente e non è scattato l’interruttore del vostro contatore allora potreste essere interessati da un disservizio. Chiamate il numero verde 803.500 attivo 24 ore su 24". Chiarisce il sindaco Gilles Ielo (nella foto): "Le prime segnalazioni delle nuove interruzioni sono arrivate all’ente venerdì, per lo più sui social, poche con i canali istituzionali. Gli uffici hanno contattato subito l’operatore e abbiamo ricevuto riscontro, dai responsabili area guasti di Enel, non dal call center, solo nella tarda mattinata di martedì. Ch.S.