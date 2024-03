Il centro sociale Telos festeggia il compleanno alla Lazzaroni

Era iniziata come una festa in via Concordia davanti a una delle loro storiche sedi, ma ben presto il quindicesimo compleanno del centro sociale Telos di Saronno è diventato un maxi corteo che ha letteralmente paralizzato la mobilità della città degli amaretti e della vicina Uboldo. Dopo l’avvio del raduno intorno alle cinque del pomeriggio, e proseguito per circa un’ora, intorno alle sei e mezza un gruppo piuttosto nutrito di circa trecento ragazzi ha deciso di partire in direzione del centro di Saronno con un furgone con una bandiera palestinese e la scritta “Stop Genocide” . Il corteo con in testa lo striscione “Diffondiamo autogestione”, storico slogan del centro sociale saronnese, è quindi arrivato fino all’ex Lazzaroni, alle porte di Uboldo, facendo slalom tra le macchine in colonna. Intorno alle 19.30 i ragazzi sono così entrati nello storico stabilimento dismesso per quella che, si è subito capito, sarebbe stata una notte di festa.

I ragazzi sono stati scortati da decine di agenti della polizia di Stato, della locale e dei carabinieri. Un intervento finalizzato soprattutto a deviare il traffico. Non ci sono stati né tafferugli né frizioni con le forze dell’ordine. La fabbrica dismessa della Lazzaroni si trova in un’area abbastanza lontana dalle abitazioni, una scelta che non ha dunque creato problemi, per il rumore e la musica, con i residenti.

S.G.