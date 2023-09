Il Bosco Selva Longa di Busto Arsizio minacciato dal cemento: Legambiente si mobilizza

Salvare l’area boschiva nel rione di Beata Giuliana, a Busto Arsizio, minacciata dal progetto del nuovo ospedale unico di Busto Arsizio-Gallarate. Il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto, Legambiente e Medicina Democratica sono mobilitati con una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di quest’area da salvaguardare, sei ettari e mezzo, una delle ultime fasce della "Selva Longa", che un tempo si estendeva tra Ticino e Adda, ma oggi quasi del tutto scomparsa a causa della cementificazione. Resta un lembo in territorio bustese ma rischia di scomparire, sacrificato al nuovo polo sanitario. Riflettori dunque accesi sul bosco con una serie di incontri in programma nell’area di via Cascina dei Poveri (foto).

"Alla vigilia dell’approvazione dell’ipotesi di accordo di programma, prevista entro il 15 ottobre 2023 – sottolineano gli organizzatori – rivendichiamo la sottoscrizione che abbiamo lanciato e il diritto alla salute ambientale. Da sette anni vari comitati e associazioni si oppongono all’ospedale unico, con l’obiettivo della salvaguardia della sanità pubblica, chiedendo l’ammodernamento dei due attuali ospedali di Busto Arsizio e Gallarate, la valorizzazione della medicina territoriale e la salvaguardia dell’ambiente".

Si comincia dunque sabato 9 settembre alle 16.30 con l’avvio del censimento arboreo, quindi sabato 16 dalle 17.30 alle 18.30, “Mutamenti e tracce d’anime“, lettura di poesie di e con Valerio Cicchiello e Giuseppe Chiera, e venerdì 29 settembre, dalle 21 alle 23, sarà organizzato un concerto. Prosegue nel frattempo l’iter del progetto del nuovo polo sanitario, un investimento da 440 milioni di euro: il 15 ottobre è prevista la firma dell’accordo di programma tra Regione Lombardia, Provincia di Varese, comuni di Busto Arsizio e di Gallarate, Asst Valle Olona e Ats Insubria. R.F.