Il Baff dei record: "I giovani la vera forza"

BUSTO ARSIZIO (Varese)Una grande edizione, di qualità. Si è chiusa o al Teatro sociale Delia Cajelli la numero 23 del Baff – B.A. Film Festival, organizzato da B.A. Film Factory, con il Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, mattatore della serata finale Nino Frassica. Tra i grandi ospiti anche Nanni Moretti, intervenuto domenica 30 marzo e al quale gli organizzatori del festival hanno augurato pronta guarigione. "Mi rallegra sapere che Nanni Moretti stia meglio ha detto Giulio Sangiorgio, direttore artistico del Baff - è stato un ospite generosissimo e ci ha regalato una grande lezione di cinema e umanità, non finiremo mai di ringraziarlo". Quindi ha sottolineato: "Sono molto soddisfatto di questa edizione, la città ha risposto con entusiasmo e partecipazione ai nostri eventi, ringrazio amministrazione, sponsor e soprattutto la squadra, incredibilmente efficiente anche nei momenti di difficoltà. Un’ultima parola per i giovani e per gli studenti: raramente mi è capitato di assistere a discussioni e dibattiti tanto intensi. La qualità paga". Ha aggiunto Gabriele Tosi, presidente del Festival: "Il sistema cinema bustese è una realtà consolidata in continua crescita, grazie anche alla nuova linfa dei giovani che sempre più numerosi partecipano al festival, davanti e dietro le quinte. In un mondo che ha finalmente capito che l’interazione con le comunità locali di appartenenza è un investimento che paga, auspico che si allarghi il sostegno alla trasformazione del territorio che ne deriva, per il benessere di tutti". Per quanto riguarda i riconoscimenti a David Cronenberg è andato il Premio Dino Ceccuzzi all’eccellenza Cinematografica. Al regista il festival ha reso omaggio presentando in anteprima italiana il suo ultimo film The Shrouds. Il Premio speciale Baff 2025 ForeverUnique è andato a Marianna Fontana, talento dell’anno. Ad assegnare i premi le giurie rappresentate da testate che si occupano di critica cinematografica: per il concorso italiano la rivista Cineforum, per il concorso internazionale la rivista Sentieri Selvaggi. La giuria giovani (nella foto), composta da studenti che hanno partecipato a un vero e proprio workshop formativo, ha scelto invece il suo film preferito indistintamente tra i due concorsi. Quindi il Premio Baff 2025 Progetto e Posa - Miglior opera prima internazionale a “Fogo do vento” di Marta Mateus. Menzione speciale Locman all’opera prima Internazionale “Eephus” di Carson Lund . Altri riconoscimenti: il Premio Baff 2025 Tavolo Unico - Miglior opera prima italiana a “Ciao bambino” di Edgardo Pistone. Menzione speciale Locman all’opera prima Italiana in concorso “L’incidente"”di Giuseppe Garau . Premio Baff 2025 Città di Busto Arsizio - Giuria giovani alla miglior opera prima a “Diciannove” di Giovanni Tortorici,Menzione speciale assegnata dalla Giuria Giovani a “L’incidente” di Giuseppe Garau. Rosella Formenti