Il 2025 è iniziato in salita sulle linee suburbane

Non c’è bisogno di un grande sforzo per trovare profonde differenze tra la puntualità svizzera e le difficoltà delle linee di casa nostra. Il 2025 non è cominciato con il piede giusto per i pendolari varesini costretti a fare i conti anche con i lavori di manutenzione sulle linee S5 e S6 tra Pioltello-Milano Certosa da parte di Rfi.

Per i lavori sul passante tra sabato e domenica i treni della Treviglio-Milano-Gallarate-Varese sono stati cancellati nella tratta intermedia Pioltello-Milano Certosa. Non si tratta dell’unica dove sono in corso cantieri, nei primi dodici giorni del 2025 soltanto sulla linea S11 che da Chiasso porta a Milano sono stati registrati 1364 minuti di ritardo, pari a oltre 22 ore, in pratica i viaggiatori hanno perso quasi tre giornate di lavoro.

Su 763 convogli che sono transitati sulla linea solo 440 hanno viaggiato in orario, pari al 57,7% del totale, mentre quelli in ritardo sono stati 322, pari a una percentuale del 42%. Inoltre fino al primo marzo i viaggiatori in partenza da Como e diretti a Rho dovranno cambiare il treno arrivati a Milano Porta Garibaldi per lavori sulla linea.

Fra Milano e Rho saranno disponibili le corse delle linee suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello.