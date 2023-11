Identificati sette ultrà. Avevano ferito i tifosi ospiti del Sant’Ilario Milanese

Sono stati individuati sette ultrà che nel pomeriggio dell’8 ottobre si erano scagliati contro alcuni tifosi della squadra Sant’Ilario Milanese che quel giorno era ospite del San Lorenzo al campo comunale Libero Ferrario di via Marconi per una gara di terza categoria. Si tratta di persone di età compresa tra i 17 e i 29 anni, oggi indagati in concorso tra loro per lesioni personali aggravate. Nell’agguato, rimasero feriti lievemente cinque tifosi ospiti, poi trasportati in codice giallo all’ospedale di Legnano: due 16enni, un 19enne, un uomo di 32 anni e un altri di 55 anni. Nei giorni scorsi, la Procura di Busto Arsizio e quella per minorenni di Milano hanno emesso otto decreti di perquisizione domiciliari, eseguiti dai carabinieri del comando provinciale milanese all’alba del 10 novembre. Queste persone sarebbero tutte legate a movimenti della destra extraparlamentare milanese di cui è stato rinvenuto corposo materiale durante i controlli, come una copia del Mein Kampf, bandiere e una felpa della X Mas. Quattro di loro apparterrebbero a Lealtà-Azione.

Sono stati sequestrati anche telefoni cellulari, dispositivi informatici e capi d’abbigliamento tutti indossati il giorno dell’aggressione. I sette sono indagati in concorso tra loro per lesioni personali aggravate dall’aver commesso il fatto travisati, in occasione di manifestazioni sportive e con l’uso di strumenti atti a offendere. Il tutto era successo a pochi minuti dal fischio di inizio del match quando alcuni tifosi si erano scontrati a colpi di spranghe e bastoni coinvolgendo una trentina di persone e molte di loro indossavano felpe nere con il cappuccio sulla testa. Le indagini sono state condotte dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnano e della Stazione di Parabiago e dirette dalla Procura di Busto Arsizio in coordinamento con la Procura per i Minorenni. I presunti aggressori, che avevano il volto coperto ed erano armati di bastoni, sono tifosi della squadra di casa, il Parabiago. Fra le opposte tifoserie ci sarebbero vecchie ruggini di derby disputati negli anni passati ma anche odio politico. Condanna era arrivata dal mondo sportivo, dal Parabiago calcio, dal Sant’Ilario e dal San Lorenzo che si sono detti assolutamente estranei alla vicenda, anzi parti lese.