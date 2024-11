"I medici svizzeri verranno da noi. Niente più alibi"

La tecnologia

della nuova sala operatoria ibrida

come calamita

per trattenerea Varese i migliori professionisti sanitari.

Ma non solo: anche

per attirarne di nuovi.

Lo ha detto l’assessore

regionale al Welfare

Guido Bertolaso

in occasione dell’inaugurazione

di quello che è il più importante investimento tecnologico degli ultimi anni per l’Asst

Sette Laghi.

"Adesso i medici

dalla Svizzera verranno qui a Varese: invertiamo la tendenza". Obiettivo dunque mettere

gli operatori sanitari

nelle condizioni migliori di lavorare. "In modo

che i nostri medici

non pensino di andare

a lavorare in Svizzera

oppure da altre parti

– ha aggiunto – perché nella sede istituzionale dell’ospedale pubblico, nella struttura

più importante

della provincia devono sapere di poter contare sulle tecnologie migliori. Quindi non hanno alibi per non lavorare

al meglio e neppure

noi non abbiamo alibi

perché facciamo di tutto per permetterglielo".

L.C.