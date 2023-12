I malanni di stagione mandano in crisi il soccorso

Emergenza ambulanze a Legnano e zona. I malanni di stagione hanno registrato un’impennata (con un aumento anche dei casi di Covid) e ingolfato il sistema sanitario locale causando una carenza della disponibilità di ambulanze in tutto il comprensorio legnanese. Molte di esse sono infatti bloccate direttamente al Pronto Soccorso per carenza di personale e, di conseguenza, si sono iniziati a registrare episodi al limite della malasanità. Lo scorso martedì una donna, colpita da un malore sul bus, è stata trasportata in ospedale dalla polizia locale dopo aver aspettato per oltre mezz’ora l’arrivo di un mezzo di soccorso. Il giorno successivo una donna di 75 anni che era caduta in piazza del Popolo ha aspettato quasi un’ora l’arrivo dell’equipaggio del 118 prima di poter essere trasportata in ospedale.

Adesso da più parti si chiede di intervenire per evitare problemi peggiori in caso di gravità. Ma i numeri delle ambulanze e soprattutto del personale a disposizione rimangono i medesimi e non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel del servizio 118.

Ch.S.