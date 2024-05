“I magnifici 4”. In bicicletta fino all’Etna

Da Villa Cortese alla Sicilia pedalando nell’isola. Sicilia No Stop 1000Km è giunta alla 12ª edizione. Si tratta di una storica Randonnée Italiana che ha portato gli atleti partecipanti alla scoperta dell’ Etna, in una scalata memorabile del vulcano, prima di proseguire lungo le meravigliose coste sicule e completare i 1000km del percorso entro il tempo massimo di 75 ore, per ottenere il brevetto che certifica l’impresa ciclistica compiuta. Erano 250 gli atleti partecipanti, tra cui quelli provenienti da Villa Cortese: Corrado Barlocco, Graziano Mazzucchelli, Franco Mazzucchelli e Rosanna Idini. I "Villa Cortesini" hanno ottenuto il brevetto, completando l’impresa in circa 66 ore.

Una edizione che ha avuto numeri da record per il più antico e prestigioso "1000" italiano. La 12ª edizione della classica organizzata da Cyclotindas, che ha preso il via nella prima mattinata di lunedì 20 maggio e si sono iscritti 285 randonneur, pronti ad affrontare l’intero perimetro della Sicilia. Il gruppo di amatori di Villa Cortese hanno svolto l’intero itinerario, con partenza e arrivo a Siracusa, lungo le strade costiere, con tanto di scalata sull’Etna già nella prima giornata. Dopo soli cento chilometri dalla partenza, i partecipanti sono stati immersi nel paesaggio lunare del vulcano attivo più alto d’Europa, tra colate laviche stratificate e alberi miracolosamente illesi che emergono dalla lava. Il versante scelto per la scalata è quello di Nicolosi. Poi il percorso della Regione in senso antiorario, che offre ai randonneur il privilegio di avere quasi sempre il mare sulla destra. Ch.S.