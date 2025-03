I luoghi della fede, alla scoperta dei Sacri Monti

Sarà inaugurata oggi alle 12.30 nella chiesa di Sant’Antonio (piazza Santa Maria) la mostra fotografica di Claudio Argentiero, sul tema “I luoghi della fede. Cammini di luce: I Sacri Monti dell’Unesco”. Oltre a rappresentare un’anteprima del Festival Fotografico Europeo 2025, la mostra è parte integrante del calendario di BA Cultura per il Giubileo 2025, che comprende gli eventi culturali che, nell’ambito della programmazione cittadina promossa dall’Amministrazione comunale con varie associazioni del territorio, approfondiscono alcune delle tematiche del Giubileo 2025. La mostra, che permette di compiere un viaggio alla scoperta dei Sacri Monti attraverso le stagioni, l’architettura, i paesaggi e le atmosfere ricche di spiritualità e storia, sarà aperta fino al 30 marzo. Oltre agli eventi culturali, ci saranno numerosi appuntamenti di approfondimento spirituale e momenti collettivi di fede, tra le iniziative la via Crucis cittadina in carcere il 18 aprile, la processione del Corpus Domini il 22 giugno nell’area dell’Ospedale, il pellegrinaggio cittadino al Sacro Monte di Varese il 21 settembre.