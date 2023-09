Grave centauro sbalzato a terra da un’auto

Grave incidente ieri pomeriggio tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio, il centauro di 22 anni, trasportato in ospedale in codice rosso. Ferito ma non grave il conducente dell’auto, un 33enne. Lo schianto in via Castelnuovo, la strada che attraversa il Parco Regionale della Pinetina. Per cause ancora in corso di accertamento i mezzi si sono scontrati e il motociclista è stato sbalzato a terra. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118 e i carabinieri di Saronno per i rilievi. In mattinata soccorritori in azione a Cunardo per un ciclista di 75 anni caduto a terra.

In un primo momento le sue condizioni era sembrate gravi, poi la situazione è migliorata: l’anziano è comunque ricoverato a Varese. Ha perso invece un dito un 54enne vittima di un infortunio in barca nelle acque del Lago Maggiore, a Laveno. L’incidente nel primo pomeriggio, l’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Cittiglio.