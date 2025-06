Si chiama Wow. È il museo a cielo aperto

Un museo a cielo aperto di urban art nascerà in provincia di Varese e metterà in collegamento la città capoluogo, il Parco delle 5 Vette e il Lago Maggiore. “Wow” è il nome del progetto, che significa Walls of Words, ovvero muri di parole. Ciascuna delle 13 opere che verranno realizzate sarà infatti legata ad una parola. Armonia, Gentilezza, Cura, Amicizia, Condivisione, Speranza, Coraggio, Sapienza, Pace, Giustizia, Uguaglianza, Allegria, Gioia, Bellezza: saranno queste le ispirazioni per i lavori che verranno realizzati da artisti italiani e internazionali.

L’idea è promossa dall’associazione On, fondata dal popolare volto televisivo Max Laudadio, in collaborazione con l’artista varesino Andrea Ravo Mattoni, che realizzerà il primo "totem" settimana prossima insieme ad un altro nome attivo sul territorio, Refreshink. A quattro mani con le bombolette spray abbelliranno un muro di new jersey, una facciata ciascuno. Anche gli altri 11 totem saranno realizzati su questo speciale manufatto, dell’altezza di 170 centimetri fuori terra. Completerà il progetto un murale che sarà l’ultimo ad essere realizzato. La prima opera nascerà nel parco di Villa Recalcati, mentre gli altri totem saranno posizionati nel territorio del Comune di Cuasso al Monte e presso l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno. Ne sarà realizzata una al mese, con un totale di 13 residenze artistiche: alla nascita delle opere potranno assistere scuole e visitatori. Il progetto si completerà a giugno 2026, con la pubblicazione di un catalogo. Il pubblico potrà così seguire un itinerario alla scoperta di tutti i "muri". Il progetto è sostenuto economicamente da Provincia di Varese e Fondazione Comunitaria del Varesotto.

L.C.