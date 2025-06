"Una falsa recensione danneggia i ristoratori"

"Una falsa recensione può creare danni incalcolabili a un ristorante. Chi lavora onestamente va difeso". Parte da qui la presa di posizione di Fipe Confcommercio provincia di Varese, che aderisce alla campagna Stop Fake Reviews voluta da Fipe nazionale per contrastare un fenomeno sempre più pericoloso per il settore dei pubblici esercizi. Secondo i dati del Centro Studi del Mimit il 70% dei consumatori sceglie un locale in base alle recensioni online. E secondo l’Ufficio studi di Fipe quelle recensioni possono incidere fino al 30% sul fatturato di un ristorante. Numeri che confermano quanto sia cruciale garantire la veridicità dei contenuti pubblicati. Eppure nel 2024 l’8,6% delle recensioni pubblicate è risultato falso secondo TripAdvisor e 2 consumatori su 3 dichiarano di imbattersi abitualmente in recensioni inattendibili.

"Una recensione falsa può compromettere in un attimo la reputazione costruita in anni di lavoro - commenta il presidente provinciale di Fipe Giordano Ferrarese - servono regole chiare, strumenti efficaci e pene certe contro chi danneggia deliberatamente il lavoro altrui".

L.C.