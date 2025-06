Al Block Party c’è anche il Como calcio

Musica elettronica, giovani, luci e creatività: l’area dismessa dell’ex Isotta Fraschini si prepara a trasformarsi in un palcoscenico urbano con il Block Party Vol. 3, in programma questa sera dalle 21 all’1. L’evento, organizzato da Klin Fm insieme al collettivo Ti Voglio Ballare e con il sostegno di Saronno Città dei Beni Comuni, porterà all’interno dello spazio industriale una nuova serata tra dj set e rigenerazione culturale, con i resident Fittavolini e Lalo e l’atteso ospite Astroloop. Un appuntamento che prosegue il percorso avviato con successo lo scorso autunno e rilanciato il 18 maggio con Metamorfosi Culturale, primo pomeriggio ufficiale di riapertura dell’area. Anche stavolta, il cuore della proposta è chiaro: rendere fruibile uno spazio simbolo del passato produttivo della città, trasformandolo in luogo di aggregazione, musica e futuro. Tra le novità di questa edizione, la partecipazione del Como 1907, società di Serie A che ha chiuso la stagione al decimo posto. Un’adesione letta dagli organizzatori come segno della volontà del club lariano di "relazionarsi con il territorio sostenendo iniziative dedicate ai giovani". Una presenza che però non è passata inosservata.

Nelle ore precedenti all’evento, è comparso nei pressi del cancello principale di via Milano uno striscione con la scritta "Como 1907 is not welcome", firmato dai tifosi del Fbc Saronno. Una frase in inglese, probabilmente rivolta alla proprietà straniera del Como, che rende evidente la rivalità calcistica mai sopita tra le due tifoserie. Nonostante la contestazione, gli organizzatori confermano l’intento del Block Party: offrire uno spazio libero e aperto, dove la musica possa unire, dialogare e immaginare nuovi modi di vivere la città. L’ingresso sarà gratuito, con apertura cancelli alle 21.

Sara Giudici