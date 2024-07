Gran Premio dell’Arno. Andreaus allo sprint. Secondo Santiago Basso

Viene dal trentino, si chiama Elia Andreaus, il vincitore della 27° edizione del Gran Premio dell’Arno gara nazionale per la categoria juniores che si è svolta sulle strade del Varesotto. Il giovane corridore di Borgo Valsugana, classe 2006 portacolori dell’orobico Team F.lli Giorgi, è stato il più veloce sul rettifilo finale dove allo sprint ha preceduto tre compagni di fuga con i quali aveva fatto la differenza nelle battute conclusive della competizione.

Alle spalle del vincitore si è classificato Santiago Basso della Bustese Olonia, figlio dell’ex professionista Ivan vincitore di due Giri d’Italia e oggi team manager della squadra Polti Kometa. Terza piazza al bresciano Michele Bicelli (Aspiratori Otelli Alchem CWC) e infine quarto posto per il campione lombardo in carica Nicolò D’Alessandro della formazione Fagnano Olona. Sulla scia del quartetto protagonista, con un distacco di 21“, il ceko Filip Novak ha regolato i più immediati inseguitori per la quinta posizione. Festa in grande in casa del Team F.lli Giorgi di patron Carlo Giorgi che nella stessa giornata ha inoltre festeggiato le vittorie di Giacomo Rosato nella Vittorio Veneto-San Boldo, e urlato di gioia per doppietta firmata da Tommaso Quaglia e dal colombiano Martin Polania Herreno nella Piasco-Montezemolo in provincia di Cuneo. Dan.Vig.