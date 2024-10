Ritrovata nella zona della diga di Porto della Torre la 45enne scomparsa da Golasecca

Golasecca (Varese), 4 ottobre 2024 – È stata ritrovata in buone condizioni dopo venti ore di ricerche la donna scomparsa la scorsa mezzanotte. Dopo l’allarme scattato a notte fonda, e un’intera giornata di intense ricerche da parte delle squadre specializzate dei vigili del fuoco, con il campo base allestito accanto alle scuole di Golasecca, intorno alle 4 del pomeriggio il lieto fine: la 45enne, badante di origini romene, di cui si erano perse le tracce da Golasecca intorno a mezzanotte di giovedì, è stata rinvenuta nella zona della diga di Porto della Torre di Somma Lombardo. I vigili del fuoco sono riusciti nell’obiettivo grazie al monitoraggio continuo, nel corso della giornata di oggi, quindi per oltre venti ore, del telefonino della donna. È stata così rintracciata sana e salva nelle vicinanze della centrale idroelettrica sul Ticino, al confine fra Piemonte e Lombardia. I carabinieri, impegnati assieme ai vigili del fuoco nelle ricerche della donna, avevano nel frattempo ricevuto una chiamata del marito, che li informava che la donna lo stava contattando e che si stava recando nella zona della diga. La donna era spaventata ma in buone condizioni di salute.