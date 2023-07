Giuseppina Caliandro, identificato l’assassino della donna: ora c’è un ricercato per omicidio volontario

Varese, 4 luglio 2023 – E’ arrivata ad una svolta l’inchiesta sulla morta di Giuseppina Caliandro, la 41enne investita e uccisa sabato sera in via Garibaldi a Gemonio, in provincia di Varese. Chi era al volante dell’auto pirata è stato identificato dopo 3 giorni di indagini.

La procura del capoluogo ha infatti aperto un fascicolo per "omicidio volontario a carico di persona identificata" e "ricercata" dalle forze dell'ordine, "anche in campo internazionale". Non è dunque esclusa la possibilità di una fuga all’estero: la frontiere con la Svizzera, del resto, dista pochi chilometri.

Nella nota firmata dal procuratore capo Massimo Politi si sottolinea come "gli elementi a carico del soggetto ricercato dovranno essere comunque verificati e confermati", mentre l'autopsia sarà effettuata la prossima settimana. Resta valido l'invito a farsi avanti se ci fossero testimoni.

"Chiunque ritenga di avere informazioni utili sulla dinamica degli eventi del primo luglio è invitato a contattare i carabinieri del nucleo Investigativo di Varese (telefono 0332/4501) o i carabinieri del luogo di residenza".