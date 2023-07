Giusy Caliandro, investita e uccisa a Gemonio: i punti ancora da chiarire. Caccia a una berlina blu

Gemonio (Varese) – L’unico elemento certo finora è che Giuseppina Caliandro, 41 anni, è stata investita e uccisa da un’auto sabato sera davanti all’ingresso della sua casa in via Garibaldi, nel centro storico di Gemonio e che l’investitore non si è fermato a prestare soccorso, né ha lanciato l’allarme al 112, lasciando la donna agonizzante sulla strada.

Le testimonianze

Inizialmente l’ipotesi era quindi quella del pirata della strada, responsabile quindi di omicidio stradale e omissione di soccorso. I carabinieri di Luino e del Reparto investigativo di Varese, coordinati dalla Procura di Varese, hanno però raccolto le testimonianze di almeno due persone, secondo le quali, quello di via Garibaldi non sarebbe un semplice incidente, ma qualcosa di più, qualcosa di diverso: un investimento volontario. Se così fosse per l’investitore di Giusy Caliandro l’accusa sarebbe omicidio volontario.

Il litigio

Secondo quanto raccontato da due testimoni presenti nella stretta via in salita che sbuca poi in piazza della Vittoria, l’auto che ha travolto Giuseppina l’ha fatto di proposito, puntando la donna e poi centrandola a grande velocità. Un ragazzo che stava ritirando una pizza da asporto nel locale sulla via ha raccontato di aver visto un uomo e una donna litigare violentemente vicino a una vettura, l’uomo è poi salito a bordo dell’auto, una berlina blu, ha ingranato la retro per poi partire a tutta velocità centrando la donna.

L’incidente

La seconda testimonianza sulla quale si sta lavorando è quella di un automobilista, il cui mezzo è stato centrato dall’auto del fuggitivo che, stava abbandonando il luogo dell’investimento a grande velocità.

Le telecamere

Molto diranno infine le telecamere di sicurezza della zona. Nella piccola strada dove è avvenuto l’investimento mortale non ci sono occhi elettronici che hanno ripreso l’accaduto, ma le altre telecamere del paese potrebbero fornire risposte sugli spostamenti dell’auto sospetta.