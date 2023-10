Giovani talenti sognano in grande. Pugliese e Abruzzo, che risultati

Giovani talenti delle due ruote crescono. Classe 2008, un talento assoluto, Giulio Pugliese ha passato le selezioni della Red Bull Rookies cup e la prossima stagione sarà fra i rappresentanti Italiani della Red Bull MotoGP Rookies Cup insieme a Guido Pini, Leonardo Alessandro Zanni ed Edoardo Boggio. Le selezioni sono avvenute ad inizio ottobre nel circuito di Guadix a Granada, Spagna con 113 piloti da tutto il mondo invitati alla selezione.

Alla fine i selezionati sono stati soltanto dieci fra cui il talento di Canegrate che nel 2024 disputerà appuntamenti con gare doppie, di contorno al mondiale Motogp nelle tappe europee. Un curriculum di tutto rispetto quello di Giulio Pugliese che nel 2018 è stato vice campione italiano minimoto junior B e campione europeo Junior B. Nel 2019 campione europeo minigp e gli è stato conferito dal Coni una medaglia al valore sportivo.

Nel 2020 Giulio si è laureato campione italiano Minigp 50cc a due tempi. Lo scorso anno è stato vice campione italiano Premoto3. Un talento delle due ruote che è iscritto alla "Nuova accademia degli studi di Como" dove frequenta il secondo anno liceo sportivo. Suo più grande sostenitore il nonno, Giulio Cozzi, oltre ai genitori Simona ed Alex e l’accompagnatore Ivano Barbagallo. Fondamentali anche i tanti sponsor che permettono a Giulio di proseguire in questo sport. Altro talento della moto è il giovane pilota legnanese Leonardo Abruzzo che si è piazzato al secondo posto alle spalle dello spagnolo Vicente Perez Selfa, superando i diretti avversari Michielon e Lolli in un finale mozzafiato nell’ultimo appuntamento stagionale del campionato Italiano Velocità Moto 3 ad Imola. Abruzzo, 16 anni, può festeggiare una stagione da incorniciare e prendersi il meritato riposo, in vista della prossima stagione che lo vedrà sicuro protagonista. Ch.S.