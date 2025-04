Giovani e sicurezza in città. La missione del Comune per la cultura dell’ascolto

Novità in vista per il regolamento di Polizia urbana per rispondere in modo concreto all’emergenza sicurezza in città. Un segnale dopo i recenti pestaggi tra minorenni che hanno suscitato allarme. L’altro giorno il primo atto. La Giunta su proposta dell’assessore alla sicurezza Matteo Sabba, ha approvato modifiche degli articoli 13, 13-bis, 51 e 52 del Regolamento di polizia urbana, che, ha sottolineato una nota di Palazzo Gilardoni: "rispondono alla necessità di adottare nuove misure di carattere amministrativo idonee a migliorare la vivibilità di alcune zone della città, anche a maggior tutela di particolari categorie di utenza quali persone minorenni, anziani o soggetti disabili. Tra le nuove misure l’aggravio di alcune sanzioni amministrative previste dal Regolamento, e una definizione più puntuale delle zone soggette a provvedimenti di allontanamento, secondo il Decreto Minniti".

Quindi multe più salate per vandali, ubriachi e chi causa disturbo, ed estensione a tutta l’area del Distretto del commercio del Daspo urbano. Pertanto le sanzioni amministrative passano da 50 a 100 euro per varie violazioni, sono consumo di alcolici nei parchi e nei luoghi pubblici (ad eccezione delle pertinenze dei bar), imbrattamento e danneggiamento delle facciate degli edifici, bivacchi, assembramenti e utilizzo di apparecchi sonori disturbanti non autorizzati. Il Daspo urbano, il provvedimento che consente di allontanare chi tiene condotte contrarie al Regolamento di Polizia, sarà invece operativo su tutto il perimetro del Distretto del Commercio, comprendendo anche l’area delle Nord. Un altro segnale importante per contrastare la violenza e il disagio minorile ieri pomeriggio con la camminata "iononsonoindifferente", proposta dall’amministrazione comunale, a cui hanno partecipato accanto a tante mamme, preoccupate per la recente ondata di violenza tra i ragazzi, il sindaco Emanuele Antonelli, assessori, consiglieri comunali, rappresentanti delle associazioni, di volontariato, sportive, culturali e degli oratori cittadini.

Al termine in piazza San Giovanni Battista il sindaco e i rappresentanti delle associazioni hanno sottoscritto il documento in dieci punti predisposto dall’amministrazione comunale che impegna a promuovere insieme una cultura dell’ascolto, della cura e del contrasto attivo ad ogni fenomeno di violenza, a garantire maggiori strumenti per l’intercettare precocemente segnali di disagio e a promuovere azioni di inclusione dei giovani e delle famiglie.