Giovane punto da insetto. Malore e ricovero in ospedale

Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri, nel primo pomeriggio, a Vergiate dove un giovane è stato punto da un insetto. La puntura gli ha causato un improvviso malore: subito, di fronte alla situazione che si presentava allarmante, è stata lanciata la richiesta di intervento ai soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori di Areu con ambulanza e automedica. I soccorritori hanno effettuato la prima assistenza al giovane, per fortuna le condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto temuto con il rischio di shock anafilattico, la conseguenza più drammatica di una puntura di insetto. Quindi per il ventenne è stato disposto il trasporto al pronto soccorso per le cure del caso. Con l’arrivo della primavera sono in circolazione vespe, api e calabroni che possono pungere con il loro pungiglione: nei soggetti allergici il loro veleno può provocare nelle situazioni più gravi lo shock anafilattico che può essere fatale se non si interviene in modo tempestivo. Le condizioni del giovane non erano gravi ma ieri lo spavento è stato grande. Rosella Formenti