Giornate delle camelie autunnali

Dopo l’edizione primaverile, tornano in veste autunnale le Giornate delle Camelie. L’evento si terrà domani e domenica a Villa Della Porta Bozzolo, a Casalzuigno. L’iniziativa è promossa dal Fondo ambiente italiano in collaborazione con la Società italiana della Camelia e l’International camellia society. Dalle 10 alle 17, nel monumentale giardino all’italiana del bene Fai, i visitatori troveranno una mostra mercato con una selezione di piante di camelia con fioritura tardo-autunnale e invernale. Nelle sale della villa si potranno ammirare, in una mostra del fiore reciso, oltre 50 varietà di floricolture del Lago Maggiore.