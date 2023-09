Germignaga, si ribalta con il trattore e resta schiacciato: morto un 70enne

Germignaga (Varese) – È morto schiacciato dal suo trattore. Un agricoltore di 70 anni è la vittima dell’incidente mortale che si è verificato questa mattina a Germignaga, nel luinese, in provincia di Varese. L’allarme è stato lanciato alle 10,30, con la richiesta di intervento ai soccorsi.

Sul posto in via Morandi gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri di Luino. In via Morandi sul luogo dell’infortunio mortale anche i tecnici di Ats Insubria competenti in materia di sicurezza.

Secondo una prima ricostruzione l'anziano si trovava alla guida del suo trattore all'interno di una proprietà agricola quando, per cause in corso di ricostruzione, il mezzo si è ribaltato, travolgendolo. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’agricoltore.