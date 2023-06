Germignaga: si rovescia pentola dell’acqua bollente. Ustionato bimbo di 4 anni

È stato trasportato con l’elicottero all’ospedale pediatrico Buzzi di Milano il bimbo di 4 anni rimasto ustionato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 7 giugno, a Germignaga, centro del Luinese che si affaccia sul lago Maggiore.

A quanto è stato ricostruito l’acqua bollente contenuta in una pentola si sarebbe rovesciata sul piccolo, per cause ancora in corso di accertamento. Sarebbe rimasto ustionato all’addome e alle gambe.

Sul posto sono arrivati un’automedica, un’ambulanza e anche l’elicottero. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il piccolo è stato portato d’urgenza in pronto soccorso a Luino. Qui, date le condizioni serie, si è deciso di trasferirlo con l’elicottero al Buzzi di Milano. Qui è giunto in codice rosso: è monitorato dai medici, la prognosi sarebbe riservata.