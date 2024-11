Gavirate, incendio alla cascina Talamona: animali rimasti senza foraggio

Gavirate (Varese) – È il momento della solidarietà, di manifestare con azioni concrete la vicinanza all’azienda agricola di Gavirate, che ha subito gravi danni nell’incendio che ha incenerito 750 rotoballe di fieno nella notte tra sabato e domenica.

“Ciao a tutti sono la Vale, una figlia di agricoltore che capisce e prende a cuore la situazione – esordisce così l’appello social a favore di una raccolta fondi –. L’ azienda agricola Talamona di Gavirate ha subito un gravissimo danno. Ora si ritrovano, oltre ai vari danni materiali, al lavoro e alle dure fatiche di un anno intero, a guardare al futuro mentre tutto va in fumo. Le lacrime scendono soprattutto per le loro mucche e i loro simpatici asinelli che restano senza foraggio per l’inverno”.

Sulla piattaforma GoFundMe è partita la raccolta fondi: obiettivo raggiungere 20 mila euro. Anche l’associazione Gavirate tra parco e lago sostiene l’iniziativa e invita le altre associazioni ad aderire. “Abbiamo 60 animali, tra mucche e asini, sono la nostra forza – fanno sapere i titolari –. Per le prossime settimane abbiamo fieno a sufficienza grazie anche alla solidarietà degli agricoltori nelle vicinanze che lo stanno condividendo con noi”, ma preoccupa l’inverno.