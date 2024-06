Notte folle a Gavirate, allontanati perché ubriachi: tornano e devastano locale a colpi di spranghe

Gavirate (Varese) – Notte folle a Gavirate. Un gruppo 5 nordafricani ha devastato nella notte il locale in piazza Matteotti. Il personale li aveva allontanati per ubriachezza, ma i cinque stranieri sono tornati sul posto, secondo alcuni testimoni avevano delle spranghe e hanno cominciato il loro folle assalto, lanciando vasi e sassi e sfondando la vetrina del locale.

Una devastazione in piena regola, un episodio decisamente allarmante. Scattata la richiesta di intervento, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato immediate indagini, avrebbero già individuato i responsabili. Un giovane di 26 anni è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.