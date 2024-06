Cargo City: sequestrato gas dello sballo. Cos’è e che effetti ha

Malpensa, 8 giugno 2024 – C’erano anche quattro bombolette di protossido d’azoto, il cosiddetto “gas dello sballo”, considerato la nuova frontiera dello stordimento con i medicinali, nel carico di stupefacenti sequestrato a un cittadino cinese.

Controlli della Guardia di Finanza a Malpensa (Archivio)

Il doppio sequestro

L’operazione è stata condotta dai militari della Guardia di finanza di Varese e ha portato all’arresto dell’uomo. La spedizione da cui è partita l’operazione è stata intercettata a Cargo City, il polo riservato alla movimentazione di merci nell’aeroporto di Malpensa. Il pacco è arrivato dagli Stati Uniti e conteneva un chilo e mezzo di resina di marijuana.

Successivamente i finanzieri si sono spostati nell’abitazione dell’uomo, per proseguire con la perquisizione. Qui hanno trovato e sequestrato anche sciroppo di codeina – altro medicinale che, se assunto in dosi sovrabbondanti, può avere effetti eccitanti – e le quattro bombolette di protossido d’azoto. Il cinese è stato arrestato con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti, su disposizione della procura di Busto Arsizio.

Cos’è il protossido d’azoto

Noto anche come “gas esilarante”, in sanità è usato come anestetico. Ha anche un uso industriale, come propellente nelle lattine e negli spray per panna montana. Diffuso da tempo – ma, a quanto pare, con una certa crescita negli ultimi mesi – è il suo impiego come “droga ricreativa”: il gas viene inalato causando sballo narcotico.

Gli effetti, solitamente di breve durata, sono vertigini, distorsione del suono, euforia e una sensazione di formicolio lungo tutto il corpo.