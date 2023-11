Importava droga dalla Spagna via Malpensa. Poi la vendeva sui social con consegna a domicilio (e recensioni)

Varese, 13 novembre 2023 – La Guardia di Finanza ha arrestato un uomo di Sesto San Giovanni che vendeva droga su internet offrendo ai clienti anche un servizio di consegna a domicilio. Nel suo appartamento sono stati trovati quattro cellulari, 12mila euro in contanti, due chili di droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento (una sigillatrice sottovuoto, sacchetti per il confezionamento sottovuoto, sacchi e confezioni in cartone relativi a spedizioni tramite corriere).

A lui le Fiamme Gialle sono arrivate dopo avere intercettato un carico di stupefacenti alla Cargo City di Malpensa. I militari hanno eseguito una "consegna controllata" seguendo il carico arrivato dalla Spagna sino a casa del destinatario.

Sarebbe così emerso che l’uomo acquistava la sostanza stupefacente dall’estero prevalentemente dalla penisola Iberica per poi riconfezionarla e spedirla ai suoi “clienti” con veri e propri servizi di “home delivery”: il consumatore gli ordinava le dosi sull’ account attivato dall’arrestato in una nota piattaforma social network, le pagava e forniva il proprio indirizzo di ricezione dello stupefacente e in cambio l’arrestato curava tutti i dettagli della consegna affinché il recapito andasse a buon fine, ricevendo anche le “recensioni” per qualità della merce e del servizio (fra le tante, "fratello sto hash veramente top, sapore pulito e dolce e high consistente").

Da quanto emerso dai primi accertamenti, inoltre, il giovane si serviva di almeno quattro identità differenti per poter svolgere in incognito la sua attività illecita ed usava anche un cellulare abbinato al nominativo della propria madre. Con i due chili di droga, si sarebbero potute ricavare almeno 5.000 dosi, per un profitto illecito di almeno 50mila euro.