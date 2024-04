Gallarate, trovato il pirata della strada fuggito dopo aver investito un 45enne e la figlia di 3 anni

Rintracciato dalla Polizia locale di Gallarate il pirata della strada che oggi intorno alle 19 a Gallarate in piazza Risorgimento ha investito un uomo di 45 anni e la sua bambina di tre anni, e poi è fuggito in direzione di Cavaria. Immediatamente sono partite le indagini degli agenti del comando gallaratese e grazie alle telecamere di videosorveglianza sono risaliti alla targa della vettura e quindi al proprietario.

La posizione dell’uomo che non si è fermato dopo l’incidente a prestare soccorso, rintracciato in serata è al vaglio, i feriti, il papà con la bambina, sono stati trasportati in ospedale e ricoverati a Legnano, le loro condizioni non erano gravi.