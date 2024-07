Gallarate, in manette tunisino già espulso due volte dall’Italia

Gallarate (Varese), 29 luglio 2024 – Arrestato a Gallarate un tunisino di 36 anni,

irregolare. Fermato per uno controllo dai carabinieri, impegnati in uno dei tanti servizi di controllo del territorio programmati per la sorveglianza di centri e stazioni ferroviarie, è emerso il suo “passato”. Dunque era già stato espulso dall’Italia, quindi rientrato passando dal confine francese, di nuovo espulso, rientrato e ieri sera arrestato.

Il provvedimento è stato convalidato oggi in Tribunale a Busto Arsizio. Il giudice ha sottoposto il tunisino all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa di essere espulso per la terza.