Futuri enogastronomi del Falcone. Serata speciale con chef Mainardi

Una cena davvero speciale all’Istituto superiore Giovanni Falcone di Gallarate: ospite, nella serata del 21 febbraio, al ristorante didattico interno della scuola, lo chef Andrea Mainardi, inconfondibile ciuffo biondo, un ingrediente… punk nella cucina d’autore, unito al carisma e alla simpatia, volto molto noto sui social e in tv, attualmente nel cast di “È sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici su Rai 1. Mainardi ha raccontato la sua storia ai ragazzi impegnati nell’evento, organizzato dal corso professionale di Enogastronomia e ospitalità alberghiera dell’istituto gallaratese.

Protagonista in tavola il Gorgonzola Dop Palzola, prodotto nella storica azienda di Cavallirio nel Novarese, che l’ha messo a disposizione e che ha ispirato i piatti serviti dagli allievi, futuri cuochi e personale di sala, dall’antipasto al dolce, una vera festa di sapori esaltati dal formaggio che hanno potuto gustare 120 ospiti della serata. Sono stati 28 i ragazzi coinvolti, 8 in sala e 20 in cucina, per loro l’occasione per mettere in pratica le competenze acquisite nel percorso formativo alla presenza dello chef Mainardi, vulcanico come sempre, che si è confrontato con i giovani, condividendo esperienze e consigli.

Il suo messaggio è stato chiaro: "Se vuoi, puoi", tre parole che l’hanno accompagnato fin dall’inizio della sua attività, un futuro da costruire, partendo dalla passione e dalla preparazione, ma ha anche ricordato agli studenti che il talento deve essere accompagnato da dedizione e impegno. Non sono mancati nel suo racconto gli aneddoti, come l’apertura del suo primo ristorante che aveva un solo tavolo, "l’idea – ha detto – di uno che non aveva una lira". Una lezione che i ragazzi non dimenticheranno.

A conclusione della serata il dirigente scolastico Vito Ilacqua ha donato una targa a Giacomo Poletti (ad di Palzola) e a Mainardi, allo chef anche la felpa dell’istituto.

R.F.