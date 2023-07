Varese, le sorelle ladre e la cassiera complice: nel carrello 1.300 euro di merce, ma pagano solo 130 euro

Varese – Carrelli ricchi e scontrini poveri: ma il furto si è chiuso con tre denunce. Il 15 luglio scorso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Varese sono stati chiamati a intervenire per un furto aggravato presso il supermercato Iper nel centro commerciale Belforte.

I militari sono stati allertati da una segnalazione pervenuta al 112 relativa al comportamento sospetto tenuto da due clienti del negozio. In particolare, le due donne, di 51 e 55 anni, successivamente risultate essere sorelle, grazie alla complicità di una cassiera 55enne, avevano ideato un piano astuto per rubare della merce, ovvero riempire i carrelli ed uscire pagando soltanto una piccola parte dei prodotti in essi contenuti.

L’impiegata alla cassa, d’accordo con le due sorelle, aveva infatti battuto soltanto pochi articoli rispetto a quelli realmente contenuti nei due carrelli, consentendo di pagare cifre modiche, rispettivamente 70,22 e 60,01 euro, a fronte del valore reale complessivo della merce pari a 1.347,81 euro.

Grazie all'intervento celere e tempestivo degli uomini dell’Arma le tre donne sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità giudiziaria varesina per concorso in furto aggravato. La refurtiva è stata interamente recuperata e immediatamente restituita al punto vendita.