Saronnesi esasperati per i furti nelle case: su pali e lampioni volantini con le foto dei ladri

Saronno (Varese), 16 agosto 2024 – Decine di fogli A4 con la foto del ladro con il volto travisato e un appello: attenzione ai furti. Sono quelli che hanno affisso nelle ultime ore i residenti del quartiere che si trova oltre via Varese a Saronno, quasi al confine con Uboldo. I residenti di via Mantegazza, Grandi, Buozzi e Oberdan sono infatti esasperati dai continui furti e effrazioni registrati in questo periodo estivo, anche se la piaga dei topi d’appartamento non è assente il resto dell’anno. E così, nella speranza di allertare i vicini ma anche di scoraggiare i ladri, hanno deciso di realizzare un volantinaggio. Fogli attaccati con il nastro adesivo a cancelli e pali della luce con la scritta “attenzione nel nostro quartiere sono in azione i ladri!”. Sotto la foto di un ladro in azione in un'abitazione. Un appello che i residenti sperano possa servire a ridurre gli episodi di microcriminalità e a restituire un po' di serenità al quartiere.