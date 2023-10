Funerali dei coniugi. Sarà lutto cittadino

Lutto cittadino a Cuasso al Monte nel giorno dei funerali di Pierluigi Lacchi, 84 anni e della moglie Giuseppina Anselmino, 80 anni. "In segno di rispetto – ha detto il sindaco Loredana Bonora – Abbiamo deciso la proclamazione del lutto cittadino. Quanto accaduto ha ferito tutti noi, una tragedia che ci ha lasciato sgomenti". La data dei funerali ancora non è stata fissata, prima dovrà essere eseguita l’autopsia sui corpi di Lacchi e della moglie. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Varese, per capire il movente del gesto dell’anziano che nella mattinata di mercoledì 25 ottobre ha sparato un colpo di pistola alla moglie, ferendola mortalmente,poi, dopo aver chiamato il 112, si è suicidato con la stessa arma. Una tragedia familiare che ha sconvolto l’intero paese. Un dramma scoppiato all’improvviso perché non c’ erano stati in precedenza segnali che potessero essere rivelatori di disagi nella coppia di anziani, descritti da tutti come persone serene, tranquille, senza problemi. Nell’abitazione gli inquirenti avrebbero trovato alcuni scritti dell’anziano che potrebbero aiutare a chiarire il movente, sul contenuto è massimo il riserbo. R.F.