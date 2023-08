Varese, la funicolare del Sacro Monte è ripartita

Varese, 5 agosto 2023 – Il tanto atteso giorno è arrivato: dopo un anno e mezzo di stop, la funicolare del Sacro Monte di Varese ha ripreso oggi il suo servizio. L’impianto è ripartito in seguito alla manutenzione ventennale e all’affidamento al nuovo gestore. Si tratta di una gestione congiunta da parte di Atm, Azienda Trasporti Milanesi, e Avt Varese. L’affidamento è stato individuato dall’Agenzia per il Trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese. Un progetto di messa in rete per lo sviluppo delle potenzialità turistiche dei territori.

Inaugurata una prima volta nel 1909, fu chiusa nel 1953, per poi essere ricostruita e riaperta nel 2000. Nella configurazione originaria l'impianto faceva parte di un insieme integrato di collegamento con Varese che comprendeva anche la funicolare Vellone-Campo dei Fiori e la Varese-Prima Cappella-Vellone, integrata nella rete tranviaria di Varese.

L’impianto a fune in stile liberty che conduce fino al borgo del Sacro Monte di Varese sarà aperto ad agosto tutti i weekend, sabato e domenica, compresi i giorni festivi (14 e 15 agosto). Questi gli orari delle partenze: una corsa ogni 10 minuti dalle 10 del mattino fino alle ore 18. Per festeggiare il ritorno della funicolare per tutto il mese di agosto il biglietto sarà gratuito.

19 foto Prima corsa alle 10 di sabato 5 agosto. Due minuti circa la salita e altrettanto la discesa, circondati dalla bellezza del Sacro Monte.

La stazione di valle della funicolare si trova in località Vellone ed è raggiungibile a piedi dal piazzale Montanari (Prima Cappella) in circa 15 minuti.

Si può arrivare alla stazione di partenza anche in autobus, prendendo la linea C dal centro. Al sabato i bus effettuano servizio ogni 20 minuti, ogni 30 minuti invece la domenica. Dal centro il sabato la linea C per il Sacro Monte parte ai minuti 16, 36 e 56 di ogni ora; la domenica ai minuti 15 e 45 di ogni ora. La linea C ferma in via Maspero Kennedy, via Vittorio Veneto, corso Moro e via Veratti per poi proseguire verso viale Aguggiari (dove ci sono numerosi parcheggi), Sant’Ambrogio e Prima Cappella (piazzale Montanari).

Negli orari di esercizio della funicolare il bus si reca direttamente alla stazione Vellone. Negli altri orari il bus prosegue per piazzale Pogliaghi (cima Sacro Monte).

Per il ritorno in centro al sabato dalla stazione Vellone i bus della linea C partono ai minuti 17, 37 e 57 di ogni ora, dalle 10.17 fino alle 18.17. Negli altri orari il bus parte da piazzale Pogliaghi, da cui l’ultima corsa verso il centro città parte alle 20.30.

La domenica dalla stazione Vellone il bus parte ai minuti 20 e 50 di ogni ora, dalle 10.20 fino alle 18.20. In altri orari il bus è da prendere a piazzale Pogliaghi (cima Sacro Monte), da cui l’ultima corsa verso il centro città parte alle 20.10.

Il biglietto del bus costa 1,60 euro e vale 90 minuti: può essere acquistato anche a bordo con moneta o carta di creditobancomat contactless.