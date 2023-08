Funicolare del Sacro Monte: si riparte. Servizio gratis ad agosto, date e orari

Varese, 4 agosto 2023 – Funicolare per il Sacro Monte: si riparte con un mese di servizio gratuito. Domani, sabato 5 agosto, la storico impianto a funi tornerà a marciare dopo una manutenzione ventennale.

Il servizio è stato affidato a un nuovo gestore, anzi due: se ne occuperanno, congiuntamente, Atm, l’Azienda Trasporti Milanesi, e Avt Varese. L’affidamento è stato individuato dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico del bacino di Como, Lecco e Varese. ù

Giorni e orari

L’impianto che porta al Sacro Monte di Varese sarà aperto ad agosto tutti i weekend, sabato e domenica, compresi i giorni festivi (14 e 15 agosto). Gli orari delle partenze sono: una corsa ogni 10 minuti dalle 10 del mattino alle ore 18.

Per raggiungere la stazione di partenza della funicolare in autobus si può prendere la Linea C dal centro. Al sabato i bus effettuano servizio ogni venti minuti, ogni 30 minuti la domenica. Dal centro, il sabato, la linea C direzione Sacro Monte parte ai minuti .16, .36 e .56 di ogni ora; la domenica ai minuti .15 e .45 di ogni ora.

Gli autobus per la funicolare

Il percorso dei bus della Linea C sono: fermate di via Maspero/Kennedy, via Vittorio Veneto, corso Moro e via Veratti, la linea C prosegue per viale Aguggiari (dove ci sono numerosi possibili parcheggi), Sant'Ambrogio (via Virgilio) e Prima Cappella (piazzale Montanari).

Negli orari di esercizio della funicolare il bus si reca direttamente alla stazione Vellone. Negli altri orari il bus prosegue per piazzale Pogliaghi (cima Sacro Monte).

Come tornare in centro

Al sabato, dalla stazione Vellone, i bus della Linea C partiranno ai minuti .17, .37 e .57 di ogni ora, dalle 10.17 sino alle 18.17. In altri orari il bus parte da piazzale Pogliaghi (cima Sacro Monte), da cui l'ultima corsa verso il centro città parte alle 20.30. La domenica, dalla stazione Vellone, il bus partirà ai minuti .20 e .50 di ogni ora, dalle 10.20 sino alle 18.20.

In altri orari il bus è da prendere a piazzale Pogliaghi (cima Sacro Monte), da cui l'ultima corsa verso il centro città parte alle 20.10. La linea C collega il Sacro Monte al centro città attraverso Sant'Ambrogio e viale Aguggiari; dopo la zona centro/stazioni, prosegue per Giubiano e Bustecche sino al capolinea di Bizzozero via Nabresina.

Prezzo del biglietto del bus

Il biglietto del bus costa 1.60 euro e vale 90 minuti: può essere comodamente acquistato a bordo con moneta oppure carta di credito/bancomat contactless.