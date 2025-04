In fuga contromano si schianta contro l’auto della polizia: in auto quasi mezzo chilo di cocaina

Varese, 1 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un cittadino straniero di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane si trovava in compagnia di un connazionale di 17 anni, che è stato indagato in stato di libertà.

L’operazione si è svolta nel tardo pomeriggio del 27 marzo, quando la Squadra Mobile ha individuato un veicolo sospetto nella zona di Besozzo e Gemonio, grazie alle segnalazioni ricevute e ai servizi di prevenzione con autovetture “civetta”.

I due giovani, notati per il loro atteggiamento circospetto, sono stati fermati dagli agenti. Tuttavia, il conducente ha ignorato l’alt intimato dalle forze dell’ordine, ripartendo a forte velocità e attraversando un incrocio con il semaforo rosso. La fuga è terminata in una stradina a fondo cieco, dove il veicolo ha impattato contro un’auto della Polizia.

Durante il tentativo di fuga, i due soggetti hanno cercato di disfarsi di un sacchetto contenente due involucri di cocaina, per un peso complessivo di 420 grammi. La sostanza sequestrata avrebbe permesso la vendita di oltre mille dosi, per un valore stimato di 80mila euro nel mercato illecito degli stupefacenti. Gli agenti hanno immediatamente recuperato la droga e preso in custodia i due individui, che nonostante la giovane età, hanno precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona.