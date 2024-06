Frontale nella notte tra due veicoli. In ospedale quattro feriti

Ancora un grave incidente sulle strade del Varesotto, dopo quello della serata di sabato a Capolago. Soccorsi di nuovo in azione nella notte a Malnate per lo schianto che ha coinvolto due auto con cinque feriti. Erano da poco passate le 2.45 quando due vetture si sono scontrate frontalmente all’altezza di una curva lungo la Provinciale che porta a Cantello. L’impatto è stato violento, tutti i passeggeri sono stati presi in carico dai soccorritori: due donne di 24 e 34 anni e tre uomini di 34, 51 e 60 anni. Per quattro di loro è stato disposto il trasporto al Pronto soccorso degli ospedali di Legnano e Varese. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tratto di strada interrotto mentre i carabinieri si sono occupati dei rilievi.

R.F.